Lazio Rom wollte wohl Badstuber

Lazio spielte seinerzeit noch um den Einzug in die Königsklasse. Doch es kam alles anders: Die Römer verspielten am letzten Spieltag der Serie A den Einzug in die Champions League durch ein 2:3 gegen Inter Mailand. Und Badstuber blieb beim VfB, betonte öffentlich, dass er sich gegen ein hochkarätiges Angebot entschieden habe und lieber mithelfen wolle, dem VfB für die Zukunft eine Königsklassen-würdige Perspektive zu geben.