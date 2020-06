München - Untaugliche Mittel, das trifft in doppelter Hinsicht auf den Fall des Somaliers Hassan S. (23, Name geändert) zu. Zum einen soll er mit untauglichen Mitteln versucht haben, am 24. Februar sein Bett in dem Freimanner Asylbewerberheim in Brand zu setzen. Untauglich war aber auch überhaupt die Idee, eine Straftat zu begehen, um schneller abgeschoben zu werden.