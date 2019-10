Der König - auch Rama X. genannt - hat drei gescheiterte Ehen hinter sich. Aus früheren Beziehungen hat er offiziell sieben Kinder. Maha Vajiralongkorn hält sich oft in Bayern auf. Am Starnberger See besitzt er eine Villa und andere Immobilien. Sein jüngster Sohn geht in der Nähe zur Schule.