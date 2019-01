Darum geht James Middleton an die Öffentlichkeit

Ihm falle es schwer, die Krankheit zu beschreiben: "Man lebt ohne eine Bestimmung oder eine Richtung", so Middelton. Er habe nicht wirklich Selbstmord in Betracht gezogen, allerdings habe er auch nicht in diesem Zustand weiterleben wollen.

Er wusste, dass er so nicht weitermachen konnte und so entschloss er sich dazu, aufs Land, in den Nordwesten Englands, zu fahren: "Ich habe meine Hunde ins Auto gepackt, niemandem gesagt, wohin ich fahre", schreibt Middelton. Bei einsamen Wanderungen auf schneebedeckten Bergen, sei er in der Lage gewesen, seinen Verstand zu beruhigen.

Ihm sei klar geworden, dass er dringend Hilfe brauche und, dass es, wenn er die Hilfe annehmen würde, Hoffnung für ihn gäbe. Zum Schluss liefert Middelton noch die Erklärung dafür, warum er jetzt mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht. Zum einen habe er nun, durch professionelle Hilfe, neuen Schwung im Leben und eine neue Zielstrebigkeit. Und zweitens wolle er etwas gegen das Stigma unternehmen, das dieser Erkrankung in der Öffentlichkeit immer noch anhafte.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111