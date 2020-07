Luna Schweiger über Ex-Freund Marvin: "Er konnte jeden zum Lachen bringen"

"Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist", schreibt Luna Schweiger in einem Abschiedsbrief in der "Bild". "Marvin war ein toller Mensch, der jeden zum Lachen bringen konnte - egal wie schlecht gelaunt man war. [...] Er war immer ein Sonnenschein und kam immer mit einem leuchtenden Grinsen an, voller Energie und Lebensfreude."