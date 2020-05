In "Twilight - Biss zum Morgengrauen" war er in einer der berühmtesten Szenen der Filmreihe zu sehen. Seine Figur Tyler Crowley saß am Steuer des Autos, das um ein Haar Hauptprotagonistin Bella Swan (Kristen Bell) überrollt hätte, wenn nicht Edward Cullen (Robert Pattinson) zur Rettung geeilt wäre. Nach dem Beinahe-Unfall entwickelte Tyler ein Interesse an Bella, das sie allerdings nicht erwiderte. In den weiteren vier Teilen spielte er keine Rolle mehr.