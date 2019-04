Sieg verpasst: Kovac gibt Coman keine Schuld

Coman scheiterte am Sonntagabend am hervorragenden Club-Keeper Christian Mathenia, es blieb beim 1:1. Meister-Matchball vergeben. Der Franzose (22), bisher mit acht Treffern in 26 Pflichtspielen in dieser Saison, hastete nach Abpfiff todunglücklich in die Kabine. Der ausgewechselte Javi Martínez und der wieder einmal nicht eingewechselte Renato Sanches, selbst ob seiner Reservisten-Situation todunglücklich, folgten ihm. Eine Runde Trost.