München - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt auf die Wiesn! Er wird am 29. September die Eröffnungsrede beim Start-up-Festival "Bits & Pretzels" halten, wie die Veranstalter mitteilten. Der Vorgänger von Donald Trump werde in einem Gespräch über seine Zeit im Amt und über Führung in der Welt sprechen.