Zur Tatzeit befanden sich laut Bundespolizei rund 40 Personen am S-Bahnhof Heimstetten. Wie die Zeugenvernehmung ergab, attackierte der 18-Jährige mehrere Personen im Umfeld des Bahnhofs. Kurz darauf ging der 18-Jährige auf einen 39-Jährigen los, der am Bahnsteig auf seine Lebensgefährtin gewartet hatte. Dieser flüchtete mit der Frau und einem zehnjährigen Mädchen in sein Auto am nahen Parkplatz. Als die drei in dem verschlossenen VW Golf saßen, sollen beide Angreifer mit Fäusten gegen das Fahrzeug geschlagen und mit dem Fuß eine Delle ins Fahrzeug getreten haben.