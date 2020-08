Er soll Prinz Philip spielen Heuert "GoT"-Star Jonathan Pryce bei "The Crown" an?

Auf Matt Smith (37) und Tobias Menzies (46) folgt offenbar Jonathan Pryce (73). Der Schauspieler, der in "Game of Thrones" die Rolle des Hohen Spatz verkörperte, soll in "The Crown" künftig den Queen-Gatten Prinz Philip mimen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun" und beruft sich auf einen namentlich nicht genannten Insider.