Er schminkte schon Herzogin Meghan Star-Visagist Daniel Martin verrät Make-up-Tipps für die Webcam

Noch immer finden aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Geschäftstreffen via Videokonferenz statt. Und auch Bewerbungsgespräche werden mittlerweile oft vor der Webcam abgehalten. Wer dabei glänzen will, sollte nicht nur auf einen geeigneten Hintergrund sowie das passende Outfit achten. Auch das Make-up will sitzen, weiß Visagist Daniel Martin. Er zeichnet unter anderem für Herzogin Meghans (38) Hochzeits-Make-up verantwortlich und bringt regelmäßig Stars wie Nina Dobrev (31, "The Vampire Diaries") oder Jessica Biel (38, "The Sinner") zum Strahlen.