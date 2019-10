Der Fachoberschüler erzählt: "Als die S2 einfuhr, verabschiedete ich mich von einem Freund und stieg ein. Der Herr torkelte in Richtung der Gleise. Plötzlich fingen Polizisten (die im Rahmen ihres Wiesn-Dienstes am Marienplatz waren, d. Red.) an zu rufen, er solle stehen bleiben. Ich zog sofort die Notbremse". Damit verhindert der 16-Jährige nicht nur die Anfahrt der schon abfahrbereiten S2, sondern auch, dass nachfolgende Züge in den Bahnhof einfahren.