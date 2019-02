Er nimmt neben Heidi Platz Gastjuror bei "GNTM": Wolfgang Joop über sein frostiges Comeback

Wolfgang Joop (74) ist der zweite Gastjuror, der in diesem Jahr neben Heidi Klum (45) bei "Germany's next Topmodel" die Kandidatinnen bewertet. Der Designer war bereits 2014 und 2015 als Juror dabei. Für seinen diesjährigen Kurzbesuch ging es für ihn mit dem "GNTM"-Team auf den verschneiten Gipfel des Gaislachkogls. Wie er sein Comeback unter widrigen Bedingungen erlebte, warum ihn die Kandidatinnen beeindruckten und was er von Nachwuchsmodels erwartet, erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.