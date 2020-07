Gerhard Schröder gefällt das Engagement seiner Frau: Er ließ sich in einem dieser Kleidungsstücke fotografieren, wie Soyeon Schröder-Kim auf ihrem Instagram-Account zeigt. "Er unterstützt meine soziale Arbeit sehr. Deshalb hat er ein Foto mit einem solchen Hemd akzeptiert. Er zieht es gelegentlich auch im privaten Rahmen an", sagte die 52-Jährige, die mit ihrem Mann in Hannover lebt.