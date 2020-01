Odriozola ist bereit für Schalke

Geht es nach dem 24-jährigen Rechtsverteidiger, steht einem Einsatz gegen die Königsblauen nichts im Wege. "Ich will keine Zeit verlieren und sofort loslegen", sagte Odriozola bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Ich denke schon an das Spiel gegen Schalke und würde gerne auflaufen."