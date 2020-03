Er lag Monate im Krankenhaus Ex-Minister Norbert Blüm nach Blutvergiftung gelähmt

Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm (84, CDU) ist "an Armen und Beinen gelähmt". Das gab er selbst in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung "Die Zeit" bekannt. Er habe sich im vergangenen Jahr eine Blutvergiftung zugezogen und sei anschließend ins Koma gefallen. Nach Monaten im Krankenhaus durfte er in der vergangenen Woche wieder nach Hause. Er nehme das Urteil nicht ganz so ernst, wie er eigentlich müsste, sagt der ehemalige Politiker in dem Text, den er seiner Frau Marita diktiert habe.