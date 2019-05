Rummenigge hatte Kovac kühl und harsch eine Jobgarantie verweigert und stets auf die Verpflichtung zu Erfolg gepocht. Ein "Mia san mia", das eher auf einer nüchtern-geschäftlichen Basis fußt. "Ich wollte damit zu erkennen geben: Wir dürfen nicht zufrieden sein", erklärte Rummenigge nun. Die Differenzen zwischen Kovac und Teilen der Mannschaft, die sich in taktischer Hinsicht unterfordert fühlen und in der Hitze der Schlacht hilfreiche Flexibilität von der Seitenlinie aus vermissen, lassen auch Kovac-Freund Hoeneß zweifeln. Er schiebt die bald zu lösende Kernfrage weg: "Wir sollten das Thema mal aus unseren Köpfen bringen." Bei einer Feier mit Pokal dürfte er den Schulterschluss mit Kovac suchen.

Doppel-Double: Niko Kovac kann Geschichte schreiben

Für Rummenigge ist das Endspiel eine Win-win-Situation: Gewinnt Bayern, hat der Verein sein 12. Double der Vereinsgeschichte eingesackt. Bei einer Niederlage könnte er eine Trennung vom Trainer intern argumentativ besser vorantreiben. Wenn er denn will.

Mit einem Erfolg gegen RB Leipzig könnte Kovac eine Menge Argumente auf seine Seite schaufeln. Vierter Trainer, der den DFB-Pokal mit zwei verschiedenen Teams gewinnt (nach Otto Rehhagel, Hennes Weisweiler und Karl-Heinz Feldkamp) – was keinem der Herren zwei Mal in Folge gelang. Plus, und das würde Kovac die Krone aufsetzen: Nach dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal als Spieler 2003 mit Bayern könnte er zum Pionier der Vereinsgeschichte werden: ein Doppel-Double, als Profi und als Coach. Was im deutschen Fußball einmalig wäre.

