Vier Ärzte genehmigen die Lockerung

Vier Ärzte waren in diesem Fall an dem Entscheidungsprozess beteiligt. Am Ende gaben sie grünes Licht. Es wurde die sogenannte Lockerungsstufe D genehmigt. Im November 2018 durfte der verurteilte Kinderschänder in eine gesicherte therapeutische Wohneinrichtung ziehen. Er bekam einen Job, durfte sich unter Auflagen sogar frei bewegen.