Sascha Mölders zeigt es allen

Und er hat es mal wieder allen gezeigt, nachdem er mit kleinem Bäuchlein in die Wintervorbereitung eingestiegen war, was ihm zwischen Grünwalder Straße und Kolumbusplatz sowieso niemand mehr übelnimmt. Er zahlt das Vertrauen, das Sechzig in ihn steckt, vielmehr in einer Art zurück, als gehöre es zum Selbstverständnis eines Fußballprofis, so zu handeln.