"Er ist insgesamt sehr schwach" Sorge um Costa Cordalis: Das sagt sein Sohn Lucas Cordalis

Schlagersänger Costa Cordalis (74, "Anita") hat mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Entsprechende Berichte hat zunächst seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32, "Mieze undercover") der "Bild" bestätigt, nun hat auch sein Sohn Lucas Cordalis (51, "I Wanna Be Loved by You") sein Schweigen gebrochen.