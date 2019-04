Tim Lobinger ist Single: Bereit für eine neue Freundin

Er würde sich gerne wieder verlieben, auch wenn der Beruf für ihn derzeit am wichtigsten sei. "Ich wünsche mir, dass es wieder einen Platz für eine neue Liebe in meinem Herzen gibt", sagte der Ex-Stabhochspringer. Er sei allerdings noch nicht ganz so weit. Momentan intensiviere er die Suche nach einem neuen Job: "Das hat absolute Priorität." Er strebe wieder eine Festanstellung in einem Unternehmen an: "Es gibt da glücklicherweise auch schon vielversprechende Gespräche."