Lewandowskis Statistik trotzt der Kritik

Krasse Aussagen – die kaum zu halten sind, wenn man einen Blick in die Statistik wirft. Lewandowski war in der Bundesliga in 19 Partien an 19 Toren beteiligt (zwölf Tore, sieben Vorlagen). Er traf einmal im Pokal und achtmal in der Champions League. Kein Spieler erzielte mehr Tore in der Königsklasse, nicht mal Lionel Messi (sechs Treffer). Und auch der Hamann-Vorwurf, dass man bei Lewandowskis Toren schauen müsse, "gegen wen er die gemacht hat", läuft ins Leere.