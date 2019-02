So, wie beim 7:2-Erfolg des EHC am Freitag im bayerischen Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers. Es war der zehnte Sieg der Münchner in Serie – neuer Vereinsrekord. Durch den Erfolg ist den Münchnern Platz zwei in der Tabelle nicht mehr zu nehmen. Damit steht fest, dass der EHC auch in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielen wird. In dieser Saison scheiterte man ja erst im Finale an den Frölunda Indians aus Göteborg.