Mann auf den Gleisen: S-Bahnverkehr massiv gestört

Rettungssanitäter brachten den Mann in eine Klinik, schon am Abend konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Im Zug befanden sich etwa 50 Reisende, die ebenso wie das Zugbegleitpersonal unverletzt blieben. Die Bundespolizei ermittelt wegen "gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr".