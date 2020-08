Lewandowski, der bereits mit dem FC Bayern mündlich eine Vereinbarung getroffen hatte, geriet bei dem Real-Angebot ins Nachdenken. "Robert wollte zu Real und von der Einigung mit Bayern abrücken. Er mochte die Vorstellung von einem Leben in Madrid", sagte Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski. Aufgrund der Fifa-Regeln konnte der Angreifer jedoch erst zum 1. Januar 2014, also sechs Monate vor Ende seines Vertrages in Dortmund, bei einem neuen Verein unterschreiben.