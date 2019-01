Sehr wohl weiß er, was im Strafraum zu tun ist. "Ich weiß sofort: Jetzt wird es gefährlich! Da ist viel Instinkt dabei. Was macht der Gegenspieler? Wo geht der Ball hin?", erzählt er – eine Gabe, wie sie einst auch der "Bomber der Nation" hatte. Und ein Instinkt für den Aufstieg? Am Sonntag (14.00 Uhr/Sportpark) startet die SpVgg in die Rest-Rückrunde, nachdem das Spiel am Montagabend beim VfR Aalen wegen Schneefalls abgesagt wurde. "Wir sind mit den Jungs so verblieben: Wir schauen bis zur Faschingswoche. Wir hoffen, dass wir dann eine gute Vier vorne stehen haben. Wenn uns das gelingt, werden wir uns sicher was Neues einfallen lassen", sagt Trainer Claus Schromm.