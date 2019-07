Beide jüngst verpflichtet vom FC Chelsea aus London. Auch sie kamen freilich nicht kostenlos an die Säbener Straße. Offensivspieler Musiala wird künftig in der U17 von Weltmeister Miroslav Klose gefördert, Innenverteidiger Arrey-Mbi rückt direkt in die U19 von Neu-Coach Martin Demichelis auf.

Im mittlerweile hart umkämpften Jugend-Transfermarkt ist aber eine andere Verpflichtung wohl als "Königstransfer" einzuordnen: Die des niederländischen Stürmers Joshua Zirkzee (18) im Sommer 2017. Als die Münchner das Supertalent von Feyenoord Rotterdam nach Bayern transferierten, war der Angreifer ebenfalls erst 16 Jahre jung.

Joshua Zirkzee: "Königstransfer" in der Bayern-Jugend

Zirkzee weiß seither zu überzeugen. In der U17- und U19-Bundesliga traf er übergreifend in 32 Spielen 27 Mal. Für die kommende Saison ist er fest in der Drittliga-Truppe von Coach Sebastian Hoeneß eingeplant. Schon die vergangenen Monate lief der Niederländer für die Amateure auf, erzielte in zehn Regionalliga-Partien vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Künftig soll also auch Dajaku für die U23 des FC Bayern spielen. Laut "kicker" interessierten sich die Münchner schon länger für den deutschen Juniorennationalspieler. Wie nah dieser am Herrenbereich dran ist, zeigt die Tatsache, dass er eigentlich in den Zweitligakader der Schwaben aufrücken sollte und mit den Profis des VfB auch das Trainingslager in Kitzbühel absolvierte. Bayerns neue Transferstrategie!

