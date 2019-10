Er geht in den "Untergrund" Nach Mitgliederbefragung: Jan Böhmermann verzichtet auf SPD-Vorsitz

"Wir sind superenttäuscht und wütend!" So fühlen sich Jan Böhmermann (38) und das Team des Satirikers angeblich nach der Verkündung des Ergebnisses der SPD-Mitgliederbefragung. Das schreibt Böhmermann in einem offen Brief an alle Genossen und Genossinnen. In dem Schreiben erklärt er, dass er "nicht mehr länger als Kandidat für den SPD-Vorsitz zur Verfügung" stehen werde. Er wolle Anfang Dezember auf dem Bundesparteitag der SPD nicht mehr aufgestellt werden. Böhmermann war vor wenigen Wochen in die Partei eingetreten.