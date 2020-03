Mann hat kein Verständnis für Kontrollen

Er beschwerte sich bei der Gemeindemitarbeiterin und konnte nicht verstehen, warum ausgerechnet während der Corona-Krise derartige Kontrollen der Gemeinde durchgeführt werden müssten. Bevor er wieder in seinen Wagen stieg, beleidigte der Mann die Messtechnikerin noch und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.