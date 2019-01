Er blieb unverletzt Prinz Philip in einen Auto-Unfall in Sandringham verwickelt

Großer Schock bei der britischen Königsfamilie! Wie der Buckingham Palast mitteilte, war Prinz Philip (97) am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Landsitzes Sandringham in der Grafschaft Norfolk in einen Auto-Unfall verwickelt. Laut dem Bericht des britischen Senders "BBC" passierte der Crash gegen 15 Uhr (16 Uhr deutscher Zeit).