Er berichtet seit 1999 vom Oktoberfest Wiesn-Profi Alex Onken verrät den ultimativen Flirt-Tipp

Alex Onken ist der Reporter, dem die Promis auf den roten Teppichen in München vertrauen. Und so strömen sie auch jedes Jahr wieder scharenweise zu ihm ins "Wiesnstudio" von "münchen.tv" auf die Empore im Hofbräu-Festzelt. Seit 2005 moderiert er zusammen mit einer Kollegin täglich ab 18:20 Uhr drei Stunden lang die Live-Sendung mit Gästen, Berichten und Eindrücken vom Münchner Oktoberfest (21.9.-6.10.). Als Reporter vom größten Volksfest der Welt feiert er übrigens schon sein 20-jähriges Jubiläum - ab 1999 berichtete er zunächst über Fahrgeschäfte, dann über Promis. Ein echter Wiesn-Vollprofi und Experte also.