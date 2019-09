Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer: Joel will für Papa da sein

Die erste harte Immobilien-Prüfung steht schon jetzt an: Joel sucht derzeit eine Wohnung in München. Ein bis zwei Zimmer reichen ihm durchaus. Sein Studium beginnt er übrigens leicht verspätet, weil er momentan noch daheim in Salzburg für seinen erkrankten Papa (Herz-OP, Augeninfarkt) da sein möchte.