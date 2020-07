Zur auffälligen Architektur der, nach der orthodoxen am Jakobsplatz, zweiten repräsentativen Münchner Synagoge sagt der Vorsitzende Mühlstein: "Die moderne Form zeigt unsere Orientierung an der Zukunft. Uns gefällt die offene Art der Architektur. Was uns nicht gefällt, ist dass wir alle Sicherheitsmaßnahmen umsetzen müssen." Die Liberale Jüdische Gemeinde Beth Shalom will der Stadt das 2.000-Quadratmeter-Grundstück im Lehel abkaufen. Als Obergrenze für das Projekt sind zehn Millionen Euro geplant. Die Stiftung sammelt bereits Spenden für den Bau.