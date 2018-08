In der Bierhauptstadt München wird Bier-Yoga natürlich auch schon angeboten, unter anderem von Gina und Terry von "Pop Up Yoga Muc". Die beiden ausgebildeten Yoga-Lehrerinnen bieten die Variante immer wieder als Spezial-Stunde an. Allerdings nicht regelmäßig: "Wir sehen es eher als Spaß und eine Möglichkeit, auch mehr Männer zum Yoga zu bewegen. Und natürlich als Experiment, was passiert, wenn man entspannendes Yoga mit (zumindest kurzzeitig entspannendem) Alkohol zusammenbringt", erklären sie der AZ.