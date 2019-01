Entschuldigung an Drake Heidi Klum: "Ich glaube immer noch an Liebe und Ehe"

Ellen DeGeneres (60) hatte wohl schon eine Vorahnung, dass Heidi Klum (45) sich verloben würde... In der jüngsten Ausgabe ihrer "The Ellen DeGeneres Show", die aufgezeichnet wurde, bevor Tom Kaulitz (29) an Heiligabend um Klums Hand angehalten hat, fragte die Moderatorin: "Hat er schon einen Antrag gemacht?" Klum antwortete lachend: "Nicht, dass ich wüsste!" DeGeneres tippte dann auf den Silvesterabend als Zeitpunkt für die Verlobung von Klum und Kaulitz - womit sie nur knapp daneben lag.