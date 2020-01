München - Im Prozess gegen den 37-Jährigen, der beim Ostergottesdienst in der Sankt-Pauls-Kirche eine Panik ausgelöst haben soll, hat das Landgericht München I die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dies teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Der Mann, der unter einer psychischen Erkrankung leiden soll, war wegen Störung des öffentlichen Friedens und der Religionsausübung sowie wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung angeklagt.