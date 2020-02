IAA München: Zukunftsvisionen statt PS-Show

Die Messe München hat laut Messechef kein Interesse an einer PS-Show, sondern will ein modernes Konzept mit Zukunftsvisionen der Mobilität präsentieren. Ein Beispiel: "Bei Marken wie etwa Tesla steht nicht das Fahrzeug, sondern die brillante Steuerungseinheit im Vordergrund", sagte Dittrich. Daher müsse sich der Fokus verschieben. "Wir Deutschen denken da manchmal zu traditionell ingenieurtechnisch", so Dittrich. Er möchte das Spektrum erweitern: "Es gilt, auch völlig unbekannte Marken einzuladen. Wussten Sie, dass es in China 120 Autohersteller gibt?" Man müsse da kreativer werden. Sein Lieblingsbeispiel: "Toyota verzichtete vergangenes Jahr auf die IAA, hatte aber einen Stand bei der Sportartikelmesse Ispo."