Nach dem 85:50-Auswärtssieg, mit dem die Bayern in Spiel vier am Dienstag den ersten Matchball der Skyliners in Frankfurt abgewehrt hatten, war der FCBB mit großen Hoffnungen und Ambitionen in das entscheidende fünfte Duell gestartet. "Mit so einem Ergebnis im Rücken glaubt man, dass es leicht werden könnte", hatte Klubpräsident Uli Hoeneß im Vorfeld bei "Telekom Sport" aber gesagt: "Das ist aber nicht der Fall, es ist gefährlich. Ich warne davor, dass das unsere Mannschaft zu leicht nimmt." In Frankfurt hatte er vor der Partie sogar in der Kabine zur Mannschaft gesprochen. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht zurückschauen sollen, sondern dass ab sofort der Endkampf beginnt."