München – Weder der Weihnachtsurlaub noch die Spielpause waren gemeint, als Hansi Flick am Freitagmittag an der Säbener Straße betonte: "Ich war lange weg." Aus dem Trainerjob, meinte der 54-Jährige, Abteilung Cheftrainer. Und so sandte der Bayern-Coach eine Botschaft an seinen Arbeitgeber, der ihm scheibchenweise mehr und mehr Vertrauen und Macht geschenkt hatte seit dem Amtsantritt Anfang November: "Ich bin echt dankbar, dass ich wieder in diesem Beruf zurück bin."