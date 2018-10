München - Münchner Eltern dürfen sich auf den 1. September 2019 freuen. Denn ab dann soll die neue Gebührenordnung für Kindertagesstätten in Kraft treten, die für rund 54.000 Kinder finanzielle Entlastung bringt. Von der Neuregelung profitieren Kinder zwischen null und zehn Jahren, die in einer Kita mit städtischer und mit freier Trägerschaft (MFF) untergebracht sind. Rund 45,5 Millionen Euro Mehrausgaben durch die Gebührensenkung beziehungsweise Beitragsbefreiung plant die Stadt München ein. Familien mit einem geringem Haushaltseinkommen bis 50.000 Euro im Jahr sind nach der neuen Verordnung von Gebühren befreit. Aber auch Eltern mit höherem Einkommen können mehrere hundert Euro im Monat sparen. Hintergrund der neuen Verordnung sind die hohen Lebenshaltungskosten in München.