An alternativen Liefermethoden arbeitet auch der Paketdienst Hermes. Derzeit laufe die Auswertung einer "Logistiktram". In Berlin untersuchte Hermes den Weitertransport von Sendungen mit Lastenrädern. Ein Prinzip, das der Paketdienst UPS in München bereits in einigen Straßen der Innenstadt umsetzt.