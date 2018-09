München - Heute wäre sie eine gestandene Frau, die vielleicht selbst Kinder hätte. Vor 37 Jahren ist Ursula Herrmann entführt worden. Sie war zehn Jahre alt, als sie im sogenannten Weingarten am Uferweg des Ammersees – nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt – betäubt, in den Wald gebracht und in eine Kiste gesteckt wurde, in der sie starb.