Entblößte Kehrseite auf Instagram Fashion-Fauxpas: Heidi Klum lässt tief blicken

Entertainerin Heidi Klum (46) hält mit einem Instagram-Video eine kleine Panne fest: Das Model zeigt sich darin in einem grün-weiß-gestreiften Pullover und einem Blümchen-Kleid. Doch ein Kleidungsstück sieht nicht mehr so aus, wie es einmal war: Der Rock des Kleides ist an einer entscheidenden Stelle gerissen. Die aufgeplatzte Naht bietet freie Sicht auf den Po des Models.