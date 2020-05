Ensemble Friedrichstadt-Palast Bunter Heidi-Ersatz: Erster Showact für das "GNTM"-Finale steht fest

Heidi gibt es dieses Mal nur per Videoschalte

Noch schwerer dürfte die Tatsache wiegen, dass auch Miss "GNTM" höchstpersönlich nicht in Fleisch und Blut in Berlin-Adlershof anwesend sein kann. Denn wie ProSieben am Donnerstagabend vermeldete, sitzt Heidi Klum wegen Reiseschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise in ihrer Wahlheimat Los Angeles fest. Daher müsse sie ihre diesjährige Gewinnerin per Videoschalte live aus den USA küren.