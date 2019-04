Am nächsten Morgen waren die Wertsachen weg. Der vermeintliche Polizist "Kuhr" rief die Geschädigte weiterhin an und gab an, die Ermittlungen liefen weiter. Nach einiger Zeit fing die Rentnerin jedoch an, die Geschichte zu hinterfragen und wollte sich bei der Polizeiinspektion die Identiät der vermeintlichen Beamten bestätigen lassen - was natürlich nicht von Erfolg gekrönt war.