Hier köpft er eine Flasche Champagner, da nuckelt er an der Kokosnuss, entspannt in einer Hängematte oder reitet oben ohne durchs Wasser. Nebenbei arbeitet er für einen Luxus-Reiseblog und nächtigt gern in edlen Hotels. Hellseherische Fähigkeiten beweist er auch: Am 30. September 2018 schreibt er zum Foto, das ihn mit Wirtstochter Ramona Pongratz zeigt: "Wiesnwirte in spe". Wie wahr. Auf AZ-Nachfrage war der Globetrotter nicht zu sprechen. Eine Hirschau-Mitarbeiterin sagt wenig überraschend: "Er befindet sich gerade im Ausland."