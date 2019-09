Die Ursachen für die eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit sind vielfältig, teilt die Deutsche Bahn am Dienstag mit: So schränkten aktuelle Bauarbeiten auf dem Werkstattgelände in Steinhausen das Rangieren von Zügen ein: Dort entstehe unter anderem eine neue Abstellanlage, die für die Wartung und Pflege der Fahrzeugflotte dringend notwendig sei.