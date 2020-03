Enger Mitarbeiter infiziert Papst Franziskus erneut negativ auf das Coronavirus getestet

Corona-Alarm im Vatikan: Erneut wurde ein Mitarbeiter von Papst Franziskus positiv auf das Virus getestet. Ein 58-jähriger, hochrangige Prälat liegt derzeit nach übereinstimmenden Berichten italienischer Medien mit starken Symptomen in einer Klinik in Rom. Der Papstvertraute soll überdies ebenso wie das Kirchenoberhaupt selbst in dem Gästehaus Santa Maria wohnen. Deswegen sei Papst Franziskus erneut auf das Coronavirus getestet worden, wie schon Anfang März.