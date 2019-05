So funktioniert Geothermie

Die geologischen Voraussetzungen für die Nutzung der Erdwärme sind in München und dem Umland so gut wie in nahezu keiner anderen Region Deutschlands.

Die Energiequelle ist heißes Thermalwasser aus gut durchlässigen Kalksteinschichten (Malm). München sitzt auf einem riesigen Vorrat dieser umweltfreundlichen Energieart: In einer Tiefe von 2.000 bis über 3.000 Metern hat das Wasser 80 bis über 100 Grad Celsius. Die Wärme aus diesem Thermalwasser lässt sich optimal zum Heizen (und zur Verstromung) nutzen. Dazu wird das Wasser an die Oberfläche gepumpt und über Wärmetauscher geleitet, wobei ihm die Energie entzogen wird. Abgekühlt wird es wieder in die Tiefe zurückgeführt. Somit ist die Erdwärme ein Kreislauf ohne Eingriff ins Ökosystem.

Die SWM betreiben bereits eine Geothermie-Anlage in Freiham, Dürrnhaar und Kirchstockach, Riem und Sauerlach. Auch weitere innerstädtische Anlangen sind in Planung.

