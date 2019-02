Wein hatte in den vergangenen beiden Partien beim KFC Uerdingen (1:1) und gegen den VfR Aalen (2:1) insgesamt ein Tor vorbereitet und gegen die Schwaben den so wichtigen Ausgleich erzielt. In beiden Spielen holte er sich jeweils aber auch je eine Gelbe Karte ab - weswegen er nun die Sperre aussitzen muss.